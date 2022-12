Sigismondi (tivùsat), 'Altre 450 mila attivazioni nel 2022'

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Ultima settimana di emozioni in Qatar per la 22esima edizione dei Mondiali di calcio. Domenica 18 dicembre alle ore 16 nel Lusail Stadium, davanti ad 80mila spettatori, un capitano alzerà la coppa. E si chiuderà un'edizione davvero particolare, non solo perché andata in scena in autunno, ma anche perché sarà stata l'ultima a prevedere la partecipazione di 32 nazionali. L'Italia purtroppo non c'è. Ma un po' di tricolore in Qatar sventola lo stesso grazie alla Rai che ha schierato le immagini migliori. Il servizio pubblico, infatti, sta trasmettendo in esclusiva tutte le partite in Hd. E ben 56 gare sono prodotte anche in altissima definizione su Rai4K, canale del servizio pubblico visibile al 210 di tivùsat.

Basterà disporre di una parabola, di un televisore 4K e di una Cam (o decoder) 4K certificata tivùsat.

"I Mondiali di calcio stanno andando bene, c'è molto interesse, ci sono tante attivazioni in corso", premette il presidente di tivùsat Alberto Sigismondi. "Il pubblico si è reso conto che il 4K soprattutto se proiettato sugli schermi più grandi è uno spettacolo unico". Ben 130 canali di cui oltre 70 in alta definizione e sette in 4K. Il vostro è un menù televisivo sempre più ampio e appetibile. Come procedono le attivazioni di tivùsat? "Quest'anno è stato molto complesso per l'economia - aggiunge Sigismondi, dirigente Mediaset di lungo corso e uno dei padri fondatori di tivù srl - i problemi che le famiglie hanno affrontato, la guerra, il crollo dell'indice di confidenza negli acquisti. Nonostante tutto questo, tivùsat cresce, e raggiungerà 450 mila nuove attivazioni nel corso del 2022". Quali altre sorprese possono aspettarsi gli spettatori da questa piattaforma satellitare gratuita? "È presto per fare annunci, ci stiamo lavorando. Posso solo dire che per gli appassionati di calcio le sorprese in 4K su tivùsat sono destinate a continuare." (ANSA).