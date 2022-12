Rai: Da Anna Maria a Raffaele, storie di Nuovi eroi (Rai 3)

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Una maestra coraggiosa, un inventore che aiuta i bisognosi, una studentessa impegnata per la cultura della legalità. Sono solo alcuni degli 'eroi del nostro tempo' protagonisti della nuova settimana di 'Nuovi eroi' in onda da lunedì a venerdì alle 20.15 su Rai 3. Una puntata al giorno per raccontare storie straordinarie di cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Queste le storie che verranno raccontate nella terza settimana del programma, con la voce fuori campo di Veronica Pivetti: Anna Maria Valzasina (lunedì), maestra elementare di Bollate che, nonostante un tumore, non smette di continuare a insegnare ai suoi alunni, portandoli fino alla fine della 5a elementare. Un inventore di Monopoli, Giandonato Salvia (martedì), ideatore di una app che consente di donare ai più bisognosi. Lucia Ferrante (mercoledì), studentessa di Viterbo impegnata a promuovere la cultura della legalità e della lotta alle mafie, anche sul suo territorio. Una mamma coraggiosa tarantina, Mariangela Tarì (giovedì), che ha raccontato la condizione dei caregiver familiari in un libro e fondatrice di un'associazione a tutela di bimbi e famiglie con disturbi dello spettro autistico. Un giovane tiktoker di Cremona, Raffaele Capperi (venerdì), che, bullizzato da bambino per via della malattia rarissima che lo accompagna fin dalla nascita, oggi aiuta gli altri a combattere bullismo e pregiudizi. (ANSA).