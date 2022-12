Emily in Paris 3, tra moda e indecisioni

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Un bivio e tante scelte importanti da prendere, l'attrice Lily Collins sarà nuovamente Emily Cooper nella serie di successo targata Netflix. A distanza di circa dodici mesi dall'uscita della seconda stagione, la piattaforma di streaming ha deciso di fare un regalo decisamente fashion ai suoi abbonati, il 21 dicembre arriva sul piattaforma del colosso streaming Emily in Paris 3 e già è stata confermata la quarta.

Il trailer ha mostrato personaggi riscuotendo immediatamente un ottimo responso. "Un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per il lavoro dei sogni, Emily si trova a un bivio professionale e sentimentale che la costringerà a prendere una decisione sul suo futuro".

Emily in Paris si è affermata come una delle produzioni più popolari degli ultimi anni, tra i riconoscimenti ben due nomination alla settantottesima edizione dei Golden Globe nelle categorie miglior serie commedia o musicale e miglior attrice in una serie commedia o musicale per l'interpretazione di Lily Collins. All'evento organizzato per l'anteprima mondiale a Parigi presso il rinnovato Theatre Des Champs Elysees con tanto di pink carpet, il cast al completo, lo showrunner Darren Starr e tanti ospiti.

La passione che Emily Cooper, un'ambiziosa dirigente marketing ventenne di Chicago, che trova inaspettatamente un lavoro a Parigi, che nutre per la moda resta centrale nella serie Tv ideata e diretta da Darren Star. Colori eccentrici, fantasie estrose accessori e abbinamenti inaspettati caratterizzano le tendenze moda di questa serie, della terza stagione di Emily in Paris. A cominciare proprio dalla locandina, in cui l'attrice protagonista posa con una suggestiva Torre Eiffel illuminata alle spalle mentre indossa un abito Giambattista Valli Haute Couture Autunno-Inverno 2021-22. Seppur scalza sotto di lei compare un paio di sandali Christian Louboutin colorati. La seconda stagione rilasciata il 22 dicembre, aveva debuttato nella Top 10 globale di Netflix e in cima alla lista in 94 paesi. (ANSA).