Trevor Noah dice addio a The Daily Show, 'Grato a tutti voi'

(ANSA) - NEW YORK, 09 DIC - Dopo sette anni Trevor Noah dice addio a The Daily Show. L'8 dicembre è andato in onda l'ultimo episodio del talk show notturno condotto dal comico sud africano.

"Sono grato ad ognuno di voi - ha detto nel suo saluto al pubblico. Ricordo quando abbiamo iniziato non c'erano abbastanza persone per riempire la platea... e guardate ora e non lo darò mai per scontato".

Alla fine della puntata, commosso, ha reso un grazie particolare alle donne nere, "Spesso mi sono state riconosciute grandi idee - ha spiegato - da chi credete venga l'insegnamento? Chi mi ha formato, reso forte e informato? Da mia mamma, mia nonna, mia zia, tutte le donne nere nella mia vita".

Noah, 38 anni, aveva annunciato l'intenzione di voltare pagina da The Daily Show lo scorso settembre. Aveva preso in carica la gestione dello show dal 2015, succedendo a Jon Stewart. (ANSA).