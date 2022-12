X Factor, ospiti finale Pinguini Tattici Nucleari e Meduza

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Ospiti come i Pinguini Tattici Nucleari e i Meduza. Duetti con i quattro giudici, Fedez, Dargen D'Amico, Ambra Angiolini e Rkomi. E soprattutto i quattro talenti in corsa per la vittoria: Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi e Tropea.

È la grande finale di X Factor 2022, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, in arrivo sul palco del Mediolanum Forum di Assago giovedì 8 dicembre alle 21.15, in onda su Sky e in streaming su Now, in simulcast in chiaro su TV8. Padrona di casa, sempre Francesca Michielin, laureata a pieni voti conduttrice, undici anni dopo la sua vittoria in questo stesso talent. "Quest'anno il livello è così alto che per me sarà una festa - dice lei - L'ho detto anche ai ragazzi: godetevela". Il futuro e i rumors di un passaggio del programma alla Rai? "E' stata un'edizione in cui finalmente ho respirato l'aria di quattro anni fa - dice Fedez - I numeri ci danno ragione. Personalmente credo che il bilancio complessivo sia più che ottimo. Quindi, in caso, io ci sono". Intanto, la serata della finale sarà divisa in tre manche. Al termine di ciascuna il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara.

La prima vedrà 4 duetti con protagonisti i concorrenti affiancati ognuno proprio da Francesca Michielin; la seconda sarà il Best Of, in cui i tre artisti rimasti in gara potranno esibirsi con un medley dei brani presentati in queste settimane; l'ultima, la Finale, sarà dedicata agli inediti presentati dai due cantanti ancora in gioco, e tra questi il pubblico sceglierà il vincitore di X Factor 2022. A stemperare la tensione, le esibizioni di tutti e 4 i giudici e di Francesca. Fedez presenterà in anteprima il nuovo singolo Crisi di Stato, in uscita a mezzanotte. Paola Di Benedetto sarà al timone di una puntata speciale di AnteFactor con le emozioni degli ultimi minuti prima dello show in diretta dal backstage. (ANSA).