Francesca Michielin, dopo X Factor metto musica al 1/o posto

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Devo arrivare viva alla finale. Poi, torno a mettere la musica al primo posto". Parola di Francesca Michielin alla vigilia dell'ultimo appuntamento con X Factor 2022, che l'ha vista in veste di conduttrice e che sarà in onda l'8 dicembre alle 21.15 dal Mediolanum Forum di Assago su Sky, in streaming su Now e in simulcast in chiaro su Tv8.

"Il festival di Sanremo? Se non sono lì come concorrente è perché ho una vita sola e sarei morta a fare anche quello. Ho un tour che devo preparare proprio in quei giorni", prosegue la cantante rispondendo su un eventuale invito al Festival da parte di Amadeus, magari in veste di co-conduttrice.

"L'esperienza come conduttrice di X-Factor è stata bellissima - spiega lei, che il talent lo vinse nel 2011 - Ho trovato un team di persone con cui non solo mi sono trovata molto bene a lavorare, ma con cui ho potuto lavorare proprio su me stessa come professionista. Adesso vorrei concentrarmi sul mio disco, sul mio tour, fare musica. Ecco - conclude - vorrei mettere la musica al primo posto". (ANSA).