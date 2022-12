Fedez, io a Sanremo? Solo per seguire mia moglie

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Io andare a Sanremo? E a fare cosa? Li hanno già annunciati i nomi. Credo che ci andrò perché c'è mia moglie che presenta. E basta". Risponde così Fedez a chi gli domanda se salirà sul palco dell'Ariston al prossimo Festival di Sanremo, oggi nel corso della presentazione della finale di X Factor 2022, in onda su Sky, in streaming su Now e in simulcast in chiaro su Tv8 l'8 dicembre alle 21.15 dal Mediolanum Forum di Assago, con in gara Beatrice Quinta, Santi Francesi, Tropea e la "sua" Linda.

"Credo di aver maturato una grande esperienza televisiva. A me non genera ansia condurre un programma o fare il giudice - dice a chi gli domanda la differenza tra il Festival e X Factor -. Sanremo invece è tutta un'altra cosa. Per me è stata un'ansia continua. Ho una paura fottuta di esibirmi in televisione. Non ho nessun problema a farlo davanti a 100.000 persone, perché sono lì per godersi la musica, mentre a Sanremo o a X Factor le persone ti guardano per giudicarti. E' veramente al limite di un concorso di bellezza per cani. Non che sia un disvalore, per l'amor di Dio, ma è un'attitudine completamente diversa. Fare Sanremo ti fa empatizzare di più con i ragazzi che sono qui oggi. La sensazione è veramente molto simile a quella che vivono loro". La finale del talent per Fedez sarà probabilmente anche l'occasione per presentare il suo ultimo singolo, Crisi di Stato, sulla cui cover è ritratto a torso nudo senza tatuaggi e solo la cicatrice dell'intervento subito a marzo.

"L'idea era di mettersi a nudo - dice - Per me è stato un anno pieno di sorprese, belle e brutte, e la copertina solo con la mia cicatrice, che è un po' il best of del mio anno, era semplicemente un modo per chiudere un cerchio di un 2022 che ha avuto tanti alti e tanti bassi, ma che nel complesso, visto che sono ancora qua, direi 'buono'". (ANSA).