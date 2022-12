Dentro i segreti del Duomo di Milano, doppio speciale su Focus

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Mercoledì 7 e 14 dicembre, in prima serata, Focus propone il docufilm inedito "Il Duomo di Milano".

Diretto da Tommaso Cennamo, il doc svela i segreti della Veneranda Fabbrica del Duomo: dalla storia della sua costruzione, iniziata nel 1386, agli artisti che vi hanno lavorato, dall'attività di monitoraggio, salvaguardia e restauro dei suoi marmi e delle preziose vetrate, alla storia del suo Museo, ricchissimo di opere d'arte.

Simbolo di Milano nel mondo, il Duomo è una delle più grandi cattedrali gotiche in Italia e in Europa. Patrimonio dei milanesi e dell'intera umanità, coinvolge generazioni su generazioni in un impegno senza fine. Ed è la Veneranda Fabbrica, istituita nel 1387 da Gian Galeazzo Visconti, lo storico ente che è preposto alla conservazione e valorizzazione della Cattedrale.

Da oltre seicento anni, quindi, la Fabbrica si adopera nella conservazione e nel restauro architettonico ed artistico del Duomo, nell'attività di custodia e servizio all'attività liturgica e nella valorizzazione e promozione del patrimonio di arte, cultura e storia del grande complesso episcopale, provvedendo al reperimento delle risorse necessarie al suo mantenimento. Un impegno quotidiano, che si articola in cinque settori, con le Cave di Candoglia, i Grandi Cantieri, il Grande Museo del Duomo, l'Archivio Storico, la Biblioteca e la Cappella Musicale.

La Cattedrale Metropolitana della Natività della Beata Vergine Maria - el Dòmm de Milan - si innalza per 108.50 metri (dalla Madonnina al suolo). In particolare, la Madonnina è alta 4.16 metri (veglia su Milano e su tutti coloro che vi si affidano, dal 1774) e, nella sua totalità, la Cattedrale è lunga 158.50 metri, larga 93, per una superficie interna pari a 11.700 mq. Il peso delle 3.400 statue presenti nel Duomo è di 325.000 tonnellate; i bassorilievi sono 200, oltre 3.600 i personaggi dipinti nelle 55 vetrate, 135 le guglie e 96 i doccioni.

Il numero dei visitatori annui del Duomo è di oltre 5.000.000, il 75% dei turisti che arrivano a Milano; le ore di apertura sono 4.500; ben 110.000, infine, le ore dedicate al restauro. (ANSA).