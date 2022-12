Fiorello e l'agenda Meloni a Viva Rai2!, 'via Coletta e Fuortes'

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "Il primo scoop" che Fiorello esibisce nel suo nuovo morning show Viva Rai2! è l'agenda di Giorgia Meloni. Lo showman agita il quadernetto con la copertina azzurra e la scritta Giorgia ed elenca i presunti appunti della premier sulla giornata odierna, 5 dicembre, Santa Amelia. Dopo "Portare Ginevra al luna park" si legge anche "Portare il contante a 2.500 euro (ce devo pensa')". Tra i punti in scaletta: "Alzare la soglia per i Pos (sennò Salvini chi se lo le va dal groppone)", la spesa, prosciutto cotto e broccolo romano, l'appuntamento per pilates con il presidente Mattarella alle 6 e ancora "Rimuovere Coletta e Fuortes", direttore dell'intrattenimento e ad della Rai, come pure "partecipare alle primarie del Pd". L'agenda va avanti con: "Invitare il ministro della difesa Crosetto a cena, anzi no... magna troppo; disdire l'appuntamento con Calenda con la scusa del podologo e registrare Viva Rai2!".

"Voglio ringraziare chi mi ha dato questo quadernetto - conclude Fiorello - non lo posso dire chi me l'ha dato", urla imitando il presidente del Senato Ignazio la Russa.

Lo showman lancia poi la sigla di Viva Rai2 in versione Meloni. Doppiata dall'imitatrice Gabriella Germani, da sempre al fianco di Fiorello nei suoi programmi, la premier, inquadrata sullo schermo, dice "Io sono Giorgia e sono per il merito e infatti se sei una zecca rossa comunista e ti sbatto in galera te lo sei meritato! Viva Rai2! e abbasso Macron". (ANSA).