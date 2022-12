Mieli, racconto la storia attraverso le donne e i romanzi

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Il rapporto tra le donne e il potere, da Agrippina a Teodolinda a Eleanor Roosevelt; le figure dei grandi storici, da Erodoto a Marc Bloch; il racconto della storia attraverso i grandi romanzi, da Guerra e Pace all'Odissea al Gattopardo. Storie, personaggi e argomenti che accompagneranno le novanta nuove puntate di "Passato e Presente", il programma quotidiano di approfondimento storico prodotto da Rai Cultura e condotto da Paolo Mieli che torna con la sua sesta edizione a partire dal 5 dicembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Il rapporto tra le donne e il potere verrà analizzato, proprio quando in Italia arriva la prima premier donna. "E' vero, ma noi in realtà abbiamo iniziato la preparazione del programma prima della vittoria di Giorgia Meloni - spiega Mieli in un'intervista all'ANSA -. Al di là di questo, è interessante vedere come, a differenza di quello che molti pensano, nella storia, anche in quella antica, ci sono tante donne che hanno preso il potere e hanno svolto un ruolo di primissimo piano.

Tante donne di comando che hanno già sfondato il tetto di cristallo".

Uno dei filoni è il racconto della storia attraverso i grandi romanzi. "I romanzi spesso hanno lasciato una traccia maggiore della storia di quanto abbiano fatto gli stessi libri di storia.

Alcuni eventi li conosciamo meglio attraverso i romanzi o anche attraverso i film (e non escludo infatti che in futuro ci occuperemo anche di questi). Ad esempio Via col vento, che è sia un romanzo che un film, ha raccontato la storia americana in modo impeccabile e anche coraggioso, perché riporta le vicende della guerra civile non dalla parte dei vincitori, ma dei vinti.

Oppure Il Gattopardo e Guerra e pace, che raccontano la storia in modo molto preciso: non mi riferisco certo ai personaggi, ma al contesto, ai dati fattuali, che sono del tutto corrispondenti alla realtà". (ANSA).