Al via su Italia 1 "Una vita in vacanza-Destinazione Sicilia"

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Cosa succede quando una bionda super sportiva e un comico divanato decidono di organizzare una vacanza insieme? Ne succedono di tutti i colori... ancora di più se le avventure in cui si cimentano sono vissute dai due come delle vere e proprie sfide, con tanto di classifica e premio finale che consiste in una bizzarra eccellenza del territorio.

Dal 3 dicembre alle 13.45 arriva su Italia1 "Una vita in vacanza-Destinazione Sicilia", una produzione YAM112003 per RTI, condotto da Maddalena Corvaglia e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla.

I due conduttori sono i protagonisti di un adventure game in chiave comica alla scoperta della Sicilia che non ti aspetti, quella fuori stagione. E come? Vivendo diverse experience, totalmente made in Sicily, tra buon cibo, adrenalina e cultura.

Ad accompagnarli nel corso delle cinque puntate, uno speciale Cicerone locale.

La prima tappa del viaggio è Agrigento, ad attendere i due conduttori, il comico gelese Giovanni Cacioppo. La seconda puntata si svolge a Trapani, la città dei due mari. A guidarli è Marina La Rosa personaggio televisivo, attrice e speaker radiofonica. Dopo Trapani si parte per Palermo. Ad aspettare i due conduttori Filippo La Mantia, noto chef palermitano che guida Maddalena e Scintilla alla scoperta delle meraviglie della sua città. La quarta puntata si svolge a Modica, città natale del Cicerone di questa tappa: Giovanni Caccamo, cantautore italiano. Il viaggio di Maddalena e Scintilla termina a Catania, guidati da Alessia Ventura, modella e conduttrice televisiva.

