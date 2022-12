Serena Rossi, tra mitologia e supereroi, il mio primo Podcast

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Ho fatto fiction, teatro cinema, doppiaggio, ma confesso mai un Podcast, che tra l'altro amo spesso ascoltare durante le pause sul set o quando sono in treno è stato un regalo meraviglioso. Inoltre il tema della mitologia è a me molto caro amavo studiarlo a scuola da piccolina, ma soprattutto ascoltare le storie che mi raccontava mio padre".

Serena Rossi l'attrice napoletana, reduce dal successo della seconda stagione di Mina settembre su Rai1, sbarca con il suo primo podcast di Chora Media per ragazzi e ragazze "Super" (indicativamente dagli 8 ai 14 anni ma basta ascoltarla con la sua voce coinvolgente si sente che ha fatto doppiaggio e radio e c'è da scommettere catturerà un pubblico ad ampio raggio di tutte le fasce di età), realizzato per la Direzione Musei del Ministero della Cultura con il supporto di Cinecittà: "l'idea - spiega - è fare un viaggio tra i supereroi e le supereroine di ieri e di oggi lungo la linea rossa che lega la mitologia classica con gli eroi moderni". Appena parte il podcast dice il suo nome poi poi non riesci ti trascina in questo viaggio: "da migliaia di anni, noi esseri umani ci emozioniamo, sogniamo e cerchiamo ispirazione nelle storie e nelle gesta di donne e uomini speciali. Un tempo le chiamavamo divinità, oggi li chiamiamo supereroi e supereroine. Hanno cambiato nome, ma in fondo sono rimasti come un tempo: sono figure dotate di forza sovrumana e poteri speciali".

Puntata dopo puntata, grazie alla splendida voce di Serena - molto amata dai più giovani dopo aver doppiato personaggi iconici di Walt Disney: dalla principessa Anna della saga di "Frozen", a Cenerentola in "Into the Woods" e voce cantata di Emily Blunt ne "Il ritorno di Mary Poppins". Nella prima puntata scopriremo che Iron Man, ha moltissimi punti di contatto con Ulisse, umano come lui grazie alla sua astuzia. "Sapevate Wonder Woman altro non è che un'Amazzone contemporanea. E ancora Superman, che deve il suo potere al sole è molto simile al Dio Apollo o Aquaman". In ognuna della dodici puntate, rilasciate a cadenza quotidiana su tutte le piattaforme gratuite di Podcast, un racconto che unisce passato e presente con parallelismi tra i miti antichi e i beniamini più moderni. (ANSA).