Su Sky arriva After Yang con Colin Farrel

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Presentato nella sezione Un Certain Regard del 74º Festival di Cannes e premiato al Sundance Film Festival 2022, arriva in esclusiva su Sky AFTER YANG, film targato Sky Original con protagonista Colin Farrel, martedì 29 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand.

Scritto, diretto e montato dal regista e videoartista Kogonada e basato sul racconto Saying Goodbye to Yang di Alex Weinstein, AFTER YANG è un toccante racconto di ambientazione Sci-Fi, che scava però nel profondo dei rapporti umani. Protagonista della pellicola è Colin Farrell, con lui nel cast anche Jodie Turner-Smith, Justin H Min e la giovanissima Malea Emma Tjandrawidjaja. (ANSA).