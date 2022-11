Rai, 23 tg regionali in alta qualità su tivùsat

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Con circa 850 giornalisti è la più grande testata giornalistica d'Europa; è organizzata in 25 redazioni e a dirigerla è Alessandro Casarin. E' la testata giornalistica regionale della Rai, in onda dal 1979, che dal 1987 si è scorporata dal Tg3 e dal 1991 - diventando una testata autonoma - ha preso il nome di Tgr, anche se in molti continuano a chiamarla "Tg3 regionale". Produce le morning news di Buongiorno Italia (in onda dalle 7 alle 7:30) e di Buongiorno Regione (dalle 7:30 alle 8.00) e due Tg (alle 14.00 e alle 19.30) con 20 diverse edizioni. Non dimenticando l'informazione dedicata alle minoranze linguistiche. Notiziari molto seguiti, che gli italiani possono guardare - ognuno in base alla regione di residenza - collegandosi su Rai3 sul digitale terrestre. Per poterli vedere tutti a prescindere dal luogo in cui ci si trova, invece, bisogna affidarsi a tivùsat. La piattaforma satellitare gratuita li trasmette in alta qualità dal canale 301 al canale 323. Nel bouquet di informazione - composto da 33 canali, di cui 22 in alta definizione - c'è spazio anche per le news nazionali, con tutti i principali notiziari generalisti trasmessi in alta definizione. Il fiore all'occhiello è l'informazione internazionale. Tivùsat ospita ad esempio Al Jazeera, l'all news in inglese (ma c'è anche il canale in arabo) con sede in medioo Oriente. Luce accesa poi su Bbc World News, lo sguardo sul mondo della emittente pubblica britannica. Quindi le notizie d'Oltralpe con France 24. Poi Euronews, trasmesso in otto lingue; Cgtn, il canale di news in lingua inglese del network cinese China Global Television. Infine l'informazione di stampo economico-finanziario con Cnbc e Bloomberg. Per vedere tivùsat non serve un abbonamento: basta una parabola e un dispositivo (cam o decoder) certificato. (ANSA).