Violenza donne, programmazione tematica su Crime+Investigation

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Come ogni anno, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Crime+Investigation si impegna nella lotta alla violenza di genere, quest'anno insieme all'associazione Donnexstrada (www.donnexstrada.org).

Si parte con la docu-serie in 10 episodi #Srivimiquandoarriviacasa, da venerdì 25 novembre in esclusiva su Crime+Investigation (canale 119 di Sky), in cui si ripercorrono le storie di aggressioni e violenze, riportando l'attenzione proprio sull'importanza di garantire sicurezza alle donne quando sono da sole in pubblico e prevenire episodi di violenza di genere.

Inoltre il canale insieme a Donnexstrada promuove il servizio @violawalkhome. Oltre al supporto legale e psicologico offerto dall'associazione, Donnexstrada sostiene il servizio di videoaccompagnamento internazionale @violawalkhome - gestito dalla start-up V.srl presieduta dalla creatrice di Donnexstrada Laura De Dilectis - che si propone si utilizzare sempre più la tecnologia al servizio della sicurezza delle persone. Grazie a @violawalkhome è possibile chiedere sostegno proprio nelle occasioni meno sicure, come ad esempio rincasare da sole la sera, in una modalità semplice e veloce: basta inviare un messaggio al profilo Instagram @violawalkhome e concordare l'orario e la lingua in cui si richiede supporto. Concordato l'appuntamento, una volontaria dell'associazione vi accompagnerà virtualmente tramite una diretta Instagram per tutto il tempo necessario ad arrivare a casa. Il servizio è disponibile in tutta Europa ed in 16 lingue diverse. Un modo facile di sfruttare una tecnologia alla portata di tutti in maniera utile e significativa. (ANSA).