Violenza donne, Mara Venier protagonista dello spot Rai

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Il possesso, la gelosia, l'umiliazione, il controllo anche economico, la molestia. Oltre alla violenza fisica esiste un altro tipo di violenza, anche tra le mura di casa. Se pensi di esserne vittima chiama il numero 1522, prima che sia troppo tardi". Mara Venier - che di recente ha raccontato la sua esperienza drammatica con un ex compagno violento - è protagonista dello spot, in bianco e nero, realizzato da Rai in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre.

