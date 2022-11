Monarch, Susan Sarandon stella country tra musica e bugie

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Inganni, bugie e tradimenti per un avvincente family drama ricco di colpi di scena, tutto al ritmo della musica country americana: arriva dal 23 novembre su Sky e in streaming su NOW la serie Monarch, con il Premio Oscar Susan Sarandon (miglior attrice protagonista per "Dead Man Walking", "Thelma & Louise", "The Client") a guidare un cast di prim'ordine. Ogni mercoledì su Sky Serie con due episodi a settimana e sarà disponibile on demand.

Prodotta da Sony e creata da Melissa London Hilfers, la serie, in 11 episodi ambientati in Texas, racconta la storia di una delle stelle più luminose del firmamento della musica country americana, Dottie Cantrell Roman (Sarandon) e del marito, il cantautore country Albie Roman (Trace Adkins), uniti tanto nella vita privata quanto in quella professionale in quanto partner da decenni. Sono una famiglia piena di talento, una vera e propria dinastia della country music. Ma anche se il loro nome è sinonimo di onestà, alla base del loro successo c'è una bugia.

Le origini di questo impero, infatti, non corrispondono propriamente a quanto sempre dichiarato, anzi, sembrano essere radicate più nell'ombra che nella luce. Quando il loro regno verrà messo in pericolo, Nicky Roman, l'erede al trono, già impegnata a scontrarsi contro un'industria che è contro di lei, non si fermerà di fronte a nulla per proteggere l'eredità, ma anche la sua stessa carriera, anche a costo di scontrarsi apertamente con suo fratello Luke - Ceo della Monarch Records (Joshua Sasse) e contro sua sorella minore Gigi (Beth Ditto), che sembra intenzionata a reclamare la sua fetta di torta.

