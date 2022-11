Lucarelli replica a critiche per presenza in tv dopo morte madre

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina". Ha risposto così Selvaggia Lucarelli agli utenti di Twitter che la criticavano per la decisione di andare a Ballando con le stelle, in onda ieri sera su Rai1, nonostante ieri stesso avesse dato la notizia della morte della madre.

La polemica social continua ad andare avanti tra chi critica la giornalista per la scelta considerata cinica e chi la difende, sottolineando che ognuno reagisce al lutto come ritiene e che il mondo dello spettacolo costringe a presentarsi con il sorriso davanti allo spettatore anche in situazioni come questa.

(ANSA).