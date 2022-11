Rai, in Qatar i Mondiali di calcio con la "magia" del 4K

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Domenica 20 novembre si alza il sipario in Qatar sulla 22esima edizione dei Mondiali di calcio.

Alle ore 15.30, in diretta su Rai1 e Rai4K dallo stadio Al Bayt, è prevista infatti la cerimonia d'apertura alla quale seguirà (ore 17) la partita inaugurale Qatar-Ecuador. Una coppa del mondo che nelle ultime quattro edizioni è stata vinta nell'ordine da Francia, Germania, Spagna e Italia. E che secondo i bookmaker - a distanza di vent'anni (nel 2002 la alzò il Brasile a Yokohama con doppietta di Ronaldo) - sarebbe destinata a lasciare il Vecchio Continente per tornare in Sud America. La favorita, infatti, per alzare la coppa il 18 dicembre al Lusail Stadium, davanti ad 80 mila spettatori (con una quota che oscilla tra il 4,5 e il 5) è proprio il Brasile di Neymar, Vinicius e Gabriel Jesus. A contendergli il primato (con quota tra il 6 e il 6,5) c'è l'Argentina di Messi, Di Maria e Lautaro Martinez. Sul podio (a 7,5) i campioni uscenti di Russia 2018: la Francia del pallone d'oro Benzema, di Mbappé e di Griezmann.

Ad attendere gli spettatori (e gli scommettitori), insomma, uno spettacolo di prim'ordine, con una qualità d'immagine targata Rai e mai vista prima. Il servizio pubblico, infatti, trasmetterà in esclusiva tutte le partite: 37 su Raiuno, 19 su Raidue e otto su Rai Sport HD. Ogni partita sarà ripresa da 34 telecamere, mentre altri 12 strumenti di ripresa, automatizzati, saranno a disposizione dei direttori di gara in sala Var. E ben 56 gare saranno trasmesse anche in altissima definizione su Rai4K, canale del servizio pubblico visibile prioritariamente al 210 di tivùsat, dove è stato largamente collaudato dalla piattaforma satellitare gratuita che lo ospita dal giugno del 2016. Ma in via sperimentale, con quella che in Viale Mazzini hanno ribattezzato "tv ibrida", Rai4K per l'occasione sarà visibile anche al canale 101 del digitale terrestre. Bisognerà dotarsi di una smart tv di ultima generazione 4K con l'hbbtv2.0 attivo. L'apparecchio dovrà essere collegato all'antenna e a internet e dovrà avere una connessione da almeno 15 megabit al secondo.