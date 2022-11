Elena Radonicich, mille volti per sfuggire ai clichè

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Il mio è un personaggio tridimensionale forte, ben scritto, contraddittorio, che porta avanti una strategia manipolativa evidente, eppure sbaglia in continuazione. Cerca di trovare il suo spazio nel lavoro ma il suo motore narrativo principale è riuscire a essere vista, una faccenda che ci riguarda tutti in un momento in cui usiamo molto le maschere nella vita e nella rappresentazione della vita sui social''. Lo dice Elena Radonicich parlando del personaggio che interpreta in Il grande gioco, nuova serie in 8 episodi, una donna piena di sfumature che lei rende con grande intensità. In contemporanea col debutto su Sky e NOW, il 18 novembre alle 21.15 il primo episodio sarà per intero disponibile per tutti sul canale YouTube di Sky.

Si chiama Elena come lei (''è una cosa strana quando il personaggio porta il tuo stesso nome'') ma Elena Radonicich è diversissima dalla procuratrice Di Gregorio de Il grande gioco che racconta il dietro le quinte del calciomercato. Forse le somiglia di più Eva, la PM che ha interpretato per Brennero, una serie che è stata girata a Bolzano lo scorso inverno e che andrà prossimamente in onda su Rai 1. Entrambe bionde e bellissime come lei, piemontese diplomata a Roma al Centro sperimentale, che il mestiere dell'attrice lo vive seriamente, anche se sarebbe bello che scoprissero la sua straordinaria vena comica.

Donne di carattere comunque: ''La mia Elena è la figlia di Dino (Giancarlo Giannini), il magnate dell'agenzia di calciatori più potente in Italia, e l'ex moglie di Corso (Francesco Montanari), radiato per una storia di calciomercato. Lei vuole dare un taglio diverso a questo mestiere. Vive in un mondo tutto di uomini, dove pensa solo a trarre il massimo profitto dai calciatori che considera una specie di prodotto a tutto tondo''.

