Coletta, Tale e quale edizione potente sul piano degli ascolti

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "E' stata un'edizione potente sul piano degli ascolti. Bisogna tornare indietro, al 2013, per rintracciare valori così alti per Tale e quale". E' il commento del direttore intrattenimento Prime time Stefano Coletta agli ascolti del Torneo di Tale e Quale Show - dominato da Antonino, nei panni di Marco Masini - che ha vinto la serata con 4 milioni 780 mila spettatori e il 28.7% di share, con un picco del 35% sul finale, record per la trasmissione.

Primato storico anche quello di Carlo Conti che è rimasto imbattuto per 8 puntate dal debutto del 30 settembre (con il 21% di share) all'ultimo appuntamento di ieri. Quella di ieri - sottolinea ancora la Rai - è la seconda puntata con lo share più alto in 12 edizioni ed è attualmente la proposta più vista dell'autunno tv 2022.

"Questo significa - rileva Coletta - che un'idea così longeva ha saputo rendersi contemporanea e diventare, di nuovo, un appuntamento per tutta la famiglia, grazie anche al tratto comedy che ha introiettato all'interno del concept del programma. A essere premiati sono stati il valore dell'autenticità e quello del talento che tutta la squadra ha saputo esprimere. E la credibilità dell'host Carlo Conti che, sempre più, viene riconosciuto e apprezzato per le sue doti professionali e umane". (ANSA).