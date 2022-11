In tv arriva 'Il mondo di Leo', cartone per bimbi autistici

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Arriva su Raiplay e Rai Yoyo un nuovo cartone animato pensato e scritta per i bambini con spettro autistico: 'Il mondo di Leo', che non è solo una serie in dieci puntate, ma un progetto multimediale con un libro e una app di giochi e una serie di Nft, cioè di opere digitali con i protagonisti, in vendita con ricavato a favore di FacciaVista Onlus.

In realtà tutti i bambini possono guardare la serie che racconta le avventure nella quotidianità di Leo, un bimbo con spettro autistico che viene accompagnato dal suo peluche Babù, dalla bassottina di casa Lola, oltre che da mamma e papà.

"E' una cosa - ha sottolineato in collegamento video alla presentazione il ministro della Disabilità Alessandra Locatelli - che può aiutare i bambini ad affacciarsi al mondo della quotidianità", ad affrontare azioni di tutti i giorni che per loro possono essere problematiche, come mangiare o andare a dormire. E a farlo divertendosi.

Le prime dieci puntate da dodici minuti (che saranno disponibili su Raiplay dal 18 novembre e su Rai Yoyo alle 10:05 e in replica alle 18:30) hanno titoli esplicativi: 'I broccoli', 'Il bagnetto', 'il letto nuovo', 'il compleanno' e 'Aiuto, il dottore!'. Si tratta "delle migliori fasce del palinsesto" ha sottolineato il direttore di Rai Kids Luca Milano.

Prodotta da Rai Kids e Brand Cross, da una idea di Eleonora Vittoni, mamma di due gemelli con spettro autistico, ed Emanuela Cavazzini, la serie e il progetto si sono avvalsi della consulenza di esperti, a partire da Paolo Moderato, professore emerito di Psicologia generale. Un lavoro che ha tenuto conto di ogni dettaglio: i movimenti di Leo, le espressioni, i colori, le forme disegnate da Dario Piana per evitare che potessero disturbare i bimbi autistici; le storie scritte da Nicola Brunialti, e persino le musiche, anzi ogni singolo suono composto da Fabrizio Palermo.

Regione Lombardia, che ha dato patrocinio e contributo, ha finanziato "progetti legati allo spettro autistico e bisogna fare ancora di più - ha spiegato alla presentazione nella sede di Bpm il presidente Attilio Fontana - e speriamo che il governo continui ad ampliare i fondi per il sanitario e il sociosanitario". (ANSA).