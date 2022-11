Fiorello, ecco la risposta dopo il mio attacco a mondiali Qatar

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Ieri mi hanno chiamato tutti i dirigenti Rai e mi hanno detto, guarda ad onor del vero la Rai ha comprato i diritti prima dell'eliminazione dell'Italia. Ma Mancini lo può dire prima? Avremmo risparmiato 200 milioni e la Rai non si portava 'sto peso sul groppone". Scherza Fiorello ad Aspettando Viva Rai 2, l'appuntamento quotidiano in diretta alle 7.15 sul suo profilo Instagram e a seguire su RaiPlay con contenuti esclusivi, in attesa della partenza ufficiale il 5 dicembre di "Viva Rai2!" su Rai 2.

Nei giorni scorsi aveva detto: "Si dovrebbero ritirare tutti da questo Mondiale. Un Paese dove tutti gli abitanti, 'i qataresi' (tra le risate, ndr), sul loro zerbino hanno scritto 'Diritti umani'. E loro li calpestano ogni giorno. Avete sentito cosa hanno detto degli omosessuali? Tutti i tifosi e gli addetti ai lavori saranno chiusi in una Fan Zone, in uno spazio ristretto, e se poi escono da lì saranno arrestati. E noi chiudiamo il campionato per tutto questo? E la Rai ha speso 200 milioni per prendere i diritti di questi Mondiali?". Oggi scherza Fiorello tornando sul tema con una rassegna stampa immaginaria sul fatto che la Rai "non perdona". Ed inizia la rassegna stampa immaginaria: 'Pignorata la casa di Biggio'. 'Dal settimo piano da Viale Mazzini hanno tirato giù un lenzuolo: Fiorello aveva ragione il Tg1, penso sia stato Fuortes'.

L'Osservatore Romano 'bucate le gomme di Fiorello' ad opera di 'Rai ufficio ritorsioni''. Infine arriva un pacco natalizio, "mittente sceicco... e dentro? la testa di un cammello...immagini che mai avremmo voluto vedere". (ANSA).