"Salmo. San Siro, questo è" il 18 novembre su Sky Arte

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Salmo. San Siro, Questo è" è il racconto di un live, quello dello scorso 6 luglio, che ha radunato nello stadio milanese 50mila persone rapite dal ritmo del rapper sardo, anteprima speciale del Flop Tour che vedrà Salmo nei palazzetti dal 17 novembre; un viaggio intriso di intenso lavoro, passione, gioco di squadra e incrollabile fiducia, che si snoda tra le prove in Sardegna, la prima data a Bibione e il concerto a San Siro a Milano, nell'abbraccio con il pubblico che lo attendeva da due anni.

Il documentario in onda venerdì 18 novembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Arte, in streaming su NOW e disponibile anche on demand segue Salmo e la sua band nel dietro le quinte del concerto, permettendo al pubblico di accedere ad aree solitamente riservate. "È la preparazione il grande evento; è lì che si manifesta tutta la vera passione. San Siro è quello che è successo prima", afferma il rapper sardo.

Ad accompagnare Salmo, in questo racconto diretto da Giorgio Testi, la band che l'artista ha composto nel corso di diversi anni di carriera: Daniele Mungai, in arte Frenetik (chitarra e tastiere); Riccardo Puddu, in arte Verano (tastiere); Jacopo Volpe (batteria); Davide Pavanello, in arte Dade (basso); Marco Azara (chitarra) e DJ Damianito. "Il cerchio perfetto succede quando c'è un'alchimia tra le persone. Penso di aver trovato dei musicisti unici: ognuno ha il suo stile, ognuno è un personaggio e messi assieme diventiamo una cosa unica. Quando siamo sul palco non sono 'Salmo e la band', siamo una band", dichiara il rapper.

Tra prove e live Salmo si esibisce in alcuni dei suoi brani più celebri come 90MIN, Mic Taser, FLOP, introdotto da un monologo sull'insuccesso a cura di Josafat Vagni, 1984 e altri ancora, oltre alle esibizioni con Blanco, Ensi, Lazza, Nitro e Noyz Narcos. 'Per me il live è un'esigenza e a volte vado a suonare senza dire niente a nessuno, perché ne ho proprio bisogno fisicamente' afferma il rapper e aggiunge 'La prima cosa che ho pensato quando sono sceso dal palco è: Voglio rifarlo.

Non mi basta'.

Una produzione Sky Original, Lebonski e Vivo Concerti, realizzata da Pulse Films Italia. (ANSA).