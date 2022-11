Firenze omaggia Raffaella Carrà, icona di pubblicità

(ANSA) - FIRENZE, 15 NOV - Un mostra omaggio alla figura iconica di Raffaella Carrà e, in particolare, alle sue numerose pubblicità con le quali si possono ripercorrere i cambiamenti dei costumi e dei consumi della società italiana. Dal 3 al 23 dicembre Informacittà L'arte di comunicare propone nei propri spazi a Firenze la rassegna 'Tanti auguri. Raffaella Carrà icona della pubblicità'.

Nel percorso espositivo, spiega una nota, sono in mostra una serie di opere di Miss Quark ispirate ad una collezione unica ed inedita di immagini pubblicitarie d'epoca: quando la Carrà invitava tutti all'Agip o dava vita allo spot dello Stock 84 fino a rendere la cucina Scavolini 'la più amata dagli italiani'. Le curatrici Maria Paternostro e Silvia Minelli spiegano: "quest'anno abbiamo voluto raccontare due grandi simboli del pop femminile, quindi, dopo Barbie, è stato naturale pensare alla mitica Raffaella Carrà e farlo dopo un anno dalla sua scomparsa e proprio a dicembre perché a questo periodo è dedicato il suo ultimo album del 2018 dal titolo Ogni volta che è Natale". L'idea di narrare questa grande donna dello spettacolo, proseguono, "conosciuta ed amata in tutto il mondo, attraverso le opere dell'artista Miss Quark ispirate alle pubblicità di cui è stata testimonial è perfettamente in linea con il nostro lavoro di agenzia di comunicazione". (ANSA).