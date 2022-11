Tiziano Ferro si racconta a Sky Tg24, dalla paternità a Dio

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - È Tiziano Ferro il protagonista della nuova puntata di 'Stories', il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky Tg24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Roberto Contatti, il cantante si racconta in 'Tiziano Ferro - La vita è splendida', in onda il 14 novembre alle 21 su Sky Ts24, su Sky Arte sabato 19 novembre alle 13.30 e sempre disponibile On Demand.

'Il mondo è nostro' (Virgin Records/Universal Music Italia) è il suo ultimo lavoro appena uscito, nato durante la pandemia: "La vita è fatta di sofferenze utili - spiega -, quella l'abbiamo vissuta così, un po' tutti. Io ho sentito il dovere morale, come è giusto che sia quando fai il mio mestiere, di farla diventare una parentesi di creatività, potendo permettermi questa cosa. Sono uno che esercita l'ottimismo, come una disciplina, un'arte marziale".

L'artista parla delle sue origini a Latina, della famiglia, della musica, dei successi da 'Rosso Relativo' a 'Sere Nere' e 'Non me lo so spiegare', della scelta delle canzoni per il prossimo tour negli stadi, delle collaborazioni con Sting ("Un uomo semplice, come tutti i grandi") e Caparezza ("Un genio assoluto").

Si sofferma sulla genitorialità e sui due figli: "Non ho tantissime occasioni come questa di confrontarmi con persone che capiscono cosa vuol dire affrontare un percorso di genitorialità che non è esattamente quello che tutto il mondo ha conosciuto da sempre. Con i pro e i contro, le magie, poi quei momenti in cui ti guardi intorno, dici 'ma io sono nato per fare questo', perché tutto semplicemente è naturale e non c'è nulla di forzato. Non c'è nulla di strano, non c'è nulla di brutto. C'è soltanto una coppia di bambini, nel mio caso, che ridono dalla mattina alla sera, che dormono 12 ore e ci sei tu che hai rivisto tutte le tue priorità con una semplicità che nella vita non hai mai incontrato". Nella conversazione c'è spazio anche per la fede: "Credo in Dio moltissimo. Penso che sia uno dei valori più sottovalutati in assoluto. Si parla, si menziona Dio, ma non lo si tratta come un vero potere superiore, non ci si concede alla sua volontà".

