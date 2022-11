Quasi tre milioni di famiglie guardano la tv con tivùsat

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Il 2022 verrà ricordato dagli italiani come un anno di rivoluzione nella tv digitale terrestre: l'8 marzo scorso l'introduzione della codifica MPEG-4 per la trasmissione dei programmi in alta qualità; poi, il 30 giugno, è terminata l'operazione di riorganizzazione delle frequenze per la liberazione della banda 700 MHZ; quindi, il 20 dicembre, la completa dismissione della codifica MPEG-2; e, dal giorno dopo, tutte le emittenti visibili soltanto con tv o decoder in grado di supportare l'alta definizione; infine, a partire da gennaio 2023, la transizione definitiva al digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2. Una rivoluzione che il governo ha accompagnato stanziando ben 319 milioni di euro per agevolare l'acquisto di tv e decoder di ultima generazione.

Incentivi esauriti a partite dal 12 novembre e per i quali il ministro Adolfo Urso ha già chiesto il rifinanziamento. Ma anche una rivoluzione faticosa (tra costi e risintonizzazioni) alla quale circa tre milioni di famiglie italiane hanno deciso di non partecipare perché il proprio switch off l'avevano già fatto. Si tratta degli 'utenti attivi' di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita che non solo si vede in ogni parte d'Italia, ma conta su un bouquet di oltre 130 canali televisivi tra i quali elementi distintivi come 70 canali in alta definizione e sette in 4K. A inizio novembre 2022 le famiglie tivùsat si attestano a quota 2.822.377 e hanno attivato in totale, considerando anche le seconde tv e le seconde e terze case, 4.447.269 card. E con i Mondiali di calcio in Qatar alle porte, trasmessi in altissima definizione da Rai4K (canale 210 di tivùsat), la governance della piattaforma satellitare confida di accelerare verso lo storico obiettivo dei tre milioni di famiglie e cinque milioni di card attive. (ANSA).