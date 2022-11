Ascolti, vince e vola Tale e Quale Show con il 28% e 4,5 milioni

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - La finale di Tale e Quale Show, condotta da Carlo Conti su Rai1, che ha incoronato Antonino Spadaccino campione dell'edizione 2022, si è aggiudicata venerdì 11 novembre la prima serata degli ascolti volando al 28,1% di share con 4.454.000 telespettatori. In attesa del torneo dei Campioni al via venerdì 18 novembre. Una crescita di +5,5 punti dallo scorso anno: in share è la finale più vista, insieme a quella del 2014 (28,54%). (ANSA).