Netflix, Chris Rock protagonista del primo special in diretta

(ANSA) - NEW YORK, 11 NOV - Chris Rock farà da 'cavia' del debutto di Netflix negli show dal vivo: il comico sarà il padrone di casa del primo speciale 'live' globale nella storia della piattaforma in steaming.

Lo special sarà disponibile in diretta all'inizio del 2023 in tutto il mondo. Se avrà successo potrebbe aprire la strada a altri contenuti Netflix in presa diretta, ad esempio appuntamenti di sport, reality tv e altri grandi eventi. Finora la programmazione 'live' è stata dominio della televisione tradizionale, sia network che cavo, anche se i rivali di Netflix come Apple, Disney+ e Amazon Prime hanno già investito abbondantemente nei diritti di eventi sportivi.

A maggio il sito Deadline aveva annunciato che Netflix aveva cominciato a sperimentare con la tecnologia live. Per il servizio in streaming il primo passo sarà dunque con lo show di un comico. Chris Rock è stato protagonista quest'anno di uno dei momenti piu' 'virali' della tv live, quando l'attore Will Smith, sul punto di ricevere il suo primo Academy Award, lo ha schiaffeggiato in diretta durante la notte degli Oscar per una battuta che aveva fatto sul conto della moglie Jada Pinkett.

"Chris è una delle voci comiche più iconiche della nostra generazione", ha commentato Robbie Praw, vicepresidente di Netflix per i contenuti 'Stand Up'. Lo show sarà il secondo 'Stand Up' di Rock per Netflix dopo 'Chris Rock: Tamborine' che ha debuttato nel febbraio 2018. (ANSA).