Federica D'Angelo, booktoker nel mondo dei libri su Rai Kids

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Salto dai social alla tv per la giovane booktoker Federica D'Angelo che sarà la conduttrice di "BookCrossing. Porta il tuo libro", il nuovo programma di Rai Kids per avvicinare i ragazzi alla lettura e ai libri, in anteprima dal 10 novembre su RaiPlay e dal 21 novembre in onda su Rai Gulp, dal lunedì al venerdì alle 15.30. Otto puntate, realizzate in collaborazione con il Circuito delle Biblioteche di Roma, in cui la D'Angelo, 20 anni, che conta migliaia di followers su Instagram e 34.500 followers su TikTok, incontrerà giovani campioni e campionesse sportive, attrici e attori, per indovinare il loro libro del cuore, tra quiz e piccole prove e alla fine anche la conduttrice darà a loro un libro scelto da lei. "E' un'emozione unica. Poter condurre un programma televisivo sui libri, sullo scambio e sulla potenza dei libri e soprattutto incontrare questi ospiti, tutti giovanissimi, sono ragazzi e ragazze come me, e molto diversi tra loro è bellissimo" dice all'ANSA Federica D'Angelo. "Gli ospiti mi porteranno il loro libro preferito e io dovrò cercare di indovinarlo con quiz, indizi e giochini. Così potrò conoscere meglio anche loro e alla fine avverrà un vero e proprio bookcrossing, uno scambio di libri, perché anch'io consegnerò un invito di lettura a chi è venuto da me in puntata. E poi tutte le puntate sono girate in varie biblioteche di Roma, posti veramente magici, bellissimi che racchiudono una cultura infinita e quindi è un modo anche per risollevare la figura delle biblioteche che a volte i giovani vedono come qualcosa di lontano" spiega la D'Angelo. Il programma prende il via con protagonista della prima puntata Rue, nome d'arte della giovanissima cantautrice Giorgia Romano, alla Biblioteca Aldo Fabrizi. Gli altri protagonisti sono la campionessa mondiale di ginnastica ritmica Milena Baldassarri, l'attore Luca Varone (della serie Jams), l'Alfiere della Repubblica Francesco Maura, l'attrice Audrey Mballa (della serie Marta & Eva), l'attrice Clarissa Malavasi (della serie Snow Black), il velocista Lorenzo Benati e l'illusionista Pasquale Guercia, in arte Mago Pako. Gli incontri saranno nelle Biblioteche Villino Corsini, Laurentina, Elsa Morante, Fabrizio Giovenale, Collina della Pace e Centrale Ragazzi Casa del Parco. (ANSA).