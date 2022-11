Il nuovo film di Fabrizio Ferraro approda su Rai3

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Il nuovo film di Fabrizio Ferraro I morti rimangono con la bocca aperta , presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2022, va in onda su Rai Tre-Fuori orario Cose (mai) viste venerdì 11 novembre dalle ore 01.35. A seguire una conversazione-intervista tra il regista Fabrizio Ferraro e gli autori di Fuori orario, Roberto Turigliatto e Fulvio Baglivi. Una riflessione a tutto tondo sul suo ultimo film, sullo stato attuale del cinema e sulle sfide da intraprendere oggi per il cinema d'arte. Con questo nuovo lavoro Fabrizio Ferraro realizza un'opera che cerca di interrogare, attraverso le tracce del passato, il nostro inquieto presente.

Un film che racconta di un piccolo gruppo di partigiani braccati dai nemici. Una fuga tra le montagne innevate che apre crepe sul senso profondo delle parole amore e libertà, parole che guidano da sempre le azioni degli uomini e delle donne.

Distribuito da Boudu-Passepartout sarà in sala da novembre in una serie di date evento nelle varie città italiane e all'interno delle istituzioni culturali, artistiche e museali che hanno mostrato interesse nei confronti del cinema d'arte in Italia e all'estero. (ANSA).