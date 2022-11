Laura Tecce, a Onorevoli Confessioni combatto l'antipolitica

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - L'antipolitica si combatte mostrando il lato umano e le vite 'fuori dal Palazzo' di chi ci rappresenta nelle istituzioni: ne è convinta Laura Tecce che sceglie di puntare sull'empatia anche nella nuova stagione di "Onorevoli Confessioni", in onda dal 12 novembre su Rai2 alle 22.55. "Io tiro fuori il buono dai politici, per la parte cattiva ci pensano gli italiani a giudicarla sulla base dei fatti", dice in un'intervista all'ANSA la giornalista, convinta che "la narrazione portata avanti negli ultimi anni del politico ladro e furbo è sbagliata. Sono 20 anni che seguo i parlamentari e posso assicurare che molti hanno davvero spirito di servizio, ma anche che cambiare le cose non è facile. Abbiamo un Parlamento eletto e i parlamentari sono i nostri rappresentanti: se ne parliamo male, magari anche all'estero, diamo un'immagine negativa di noi stessi". La struttura del programma - un format originale ideato e prodotto da Pesci Combattenti, la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa - resta invariata: 5 puntate con le interviste a personaggi noti della politica che si svolgono nelle loro case, per curiosare nella vita quotidiana, scoprire lati inediti con uno sguardo intimo. Ma in questa edizione c'è una novità: "se prima c'erano due ospiti a puntata, adesso ne scegliamo uno solo a cui dedicare un'ora", prosegue Tecce, "Ci saranno di certo delle sorprese, perché davanti a me ho persone normali, con dolori, debolezze, passioni". "Nel mio lavoro di giornalista politica sono incisiva e puntuale, ma qui voglio far sentire i miei ospiti a loro agio, cercando di umanizzarli", spiega la conduttrice, che nella prima puntata ospiterà il ministro Roberto Calderoli. "Spero di combattere l'antipolitica perché proprio non mi appartiene. Per lavoro ho scelto di raccontare i fatti e non di odiare", dice ancora. (ANSA).