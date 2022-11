Fiorello su RaiPlay e Rai2 "molto probabilmente anche Rai1"

'Viva Rai2', il nuovo programma mattutino di Fiorello, iniziato nei giorni scorsi con una marcia di avvicinamento sul suo canale Instagram, andrà in onda da domani anche su RaiPlay. Dal 5 dicembre approderà su Rai2, ma sarà presente anche su Radio2 , RayPlaySound, Rai Radio Tutta Italiana e anche "molto probabilmente su Rai1, in terza serata", come rivela a sorpresa lo stesso showman dai tavolini del bar in una diretta Instagram, inquadrando l'amico ospite Fabio Rovazzi mentre, di passaggio a Roma, fa colazione con un pezzo di focaccia e una Coca Cola. "A questo punto mi sono chiesto perché non anche su Canale 5?", chiosa Fiorello, facendo contestualmente gli auguri ad Antonio Ricci per i 34 anni di Striscia la notizia e senza tornare sulle polemiche con il Tg1 per gli spazi sulla rete ammiraglia. (ANSA).