tivùsat, il 10 novembre ultima tappa del roadshow

(ANSA) - BRINDISI, 05 NOV - Giovedì 10 novembre a Brindisi taglia il traguardo il Giro d'Italia di tivùsat. Un roadshow, quello della piattaforma satellitare gratuita, partito il 24 febbraio con l'obiettivo di attraversare nove regioni e raggiungere entro il 2022 ben cinque milioni di card attive. Ora è tempo, dunque, di preparare la nona e ultima tappa che - dopo Liguria, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Sicilia, Piemonte, Lombardia e Campania - farà visita alla Puglia. Gli ospiti - in arrivo anche dalle province di Bari, Lecce e Taranto - sono attesi al Riva Marina Resort di Carovigno (Brindisi) a pochi passi dalla Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto. Qui sarà allestita una "mostra" con informazione e formazione per le migliori aziende che operano nel mercato della tv satellitare e in particolare per gli addetti ai lavori come tecnici installatori, rivenditori di elettronica di consumo e albergatori. Il tutto senza tralasciare il mercato residenziale.

L'occasione, insomma, per tratteggiare il presente e il futuro del panorama del piccolo schermo sia dal punto di vista editoriale sia tecnologico. Durante quest'ultima tappa pugliese - che sarà chiusa dall'intervento del presidente tivùsat Alberto Sigismondi - si potranno saggiare le potenzialità della piattaforma: il segnale arriva in altissima definizione in ogni angolo del Paese; e il palinsesto offre ai clienti 130 canali di cui oltre 70 in Hd. Troviamo in alta definizione 14 canali Rai, 13 canali Mediaset e otto canali del bouquet Warner Bros.

Discovery tra i quali il nuovissimo Warner Tv. E poi sette canali in 4K, tra cui Rai4K che offrirà in esclusiva i Mondiali di calcio in Qatar. Inoltre agli ospiti sarà mostrata l'intera "galassia" che ruota intorno a tivùsat, fatta di rivenditori certificati e installatori qualificati e tempestivi nell'intervento. (ANSA).