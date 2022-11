Iran, il documentario su attivista Masih Alinejad a Speciale Tg1

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - La giornalista e attivista Masih Alinejad è la voce di milioni di donne iraniane che si ribellano contro l'hijab. Guidando dall'esilio uno dei più grandi atti di disobbedienza civile nell'Iran di oggi, Masih usa la sua libertà per impedire che il silenzio soffochi la protesta nel suo paese.

Ma il coraggio, ovviamente, ha un prezzo: Masih e i suoi familiari devono fare i conti con le minacce di un regime oppressivo e violento. A "Speciale Tg1", in onda domani 6 novembre alle 23.40 su Rai 1, il film documentario della regista Nahid Persson che racconta una donna, un popolo, una scelta. È la storia di Masih Alinejad, giornalista e attivista, diventata appunto la voce delle donne iraniane. Una guerriera in esilio, lontana dalla sua terra, ma non dall'anima della sua terra, che lotta da anni contro ogni limitazione dei diritti civili. Masih rischia la vita, anche nell'apparente "safe zone" degli Stati Uniti, e nemmeno una quotidianità così dolorosa e precaria basta a zittirla (6 milioni di persone la seguono su Instagram). Be My Voice, raccogliendo testimonianze e video inediti, porta ad altissima velocità su un fronte di battaglia che è conosciuto ancora troppo poco e che riguarda tutti. Il film, di produzione svedese, è uscito in sala con Tucker nel marzo scorso. (ANSA).