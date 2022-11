Morgan ai giovani di X Factor, "sappiate essere perdenti"

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Dovete stare stare molto attenti a un'unica cosa, pensare che è tutto nornmale... Tra voi uno solo ce la fa: anziché mettervi a odiare quello lì, fate comunella tutti insieme, sennò invidiate. Penso più a quelli che non ce le fanno: io sono uno che non ce l'ha fatta, sono un perdente, nel senso del pensiero debole. E' troppo squallido vincere, voglio fare le cose che piacciono a me". Parole di Morgan, rivolte ai giovani concorrenti di X Factor nella clip mostrata il 3 novembre su Sky Uno/+1 durante il secondo live del talent che ha visto il ritorno dell'artista sul palco, a 8 anni dall'ultima edizione in cui sedeva al tavolo come giudice.

"Ma quando siete sul palco, quello è il vostro momento", ha aggiunto Morgan, che poi in diretta ha dato un consiglio anche ai giudici, "assegnate canzoni che piacciono tanto anche a voi, non solo a loro. Secondo me quando avete amore per qualcosa, allora sì che riuscite a trasferirlo".

Morgan, 50 anni a dicembre, ha mostrato poi il suo libro ("sembra di essere un po' da Fazio", ha ironizzato), 'Parole d'Amorgan' (Baldini+Castoldi), una raccolta di poesie: "La va talmente fuori moda che mi piace: ai ragazzi dico, non fate niente di moda, perché niente passa più di moda come la moda". E ha letto alcuni versi". (ANSA).