Giancarlo De Cataldo, vi racconto 'Cronache Criminali' in tv

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Giancarlo De Cataldo, scrittore, sceneggiatore, già magistrato, tra i massimi esperti di crime, debutta alla conduzione di 'Cronache Criminali', nuovo programma di approfondimento true crime, che parte lunedì 7 novembre, in seconda serata su Rai1, con una puntata dedicata all'omicidio compiuto dalla modella statunitense Terry Broome e la Milano da bere in piena metà anni '80. "La tv è un lavoro collettivo, coinvolge tutti, gli autori, il produttore, il regista, i tecnici, lo studio, qui stiamo lavorando con tecnologie molto avanzate. Io faccio il narratore di storie criminali con la pretesa di cercare di capire perché certi delitti ci colpiscono più di altri e perché comunque suscitano degli interrogativi inquietanti, profondi, ma soprattutto perché avvengono in un certo periodo", dice all'ANSA De Cataldo che in tv aveva già partecipato anni fa al primo show letterario 'Masterpiece' su Rai3 di cui faceva parte della giuria con Andrea De Carlo e Taiye Selasi. "Il delitto di 'Terry Bloom, la Milano da bere' non sarebbe avvenuto in un diverso contesto. Se non ci fosse stato quell'insieme di voglia di vivere, di trasgredire, l'impero della moda, i locali notturni, il Paese che si riprendeva dal terrorismo e poteva bruciare e consumare energie, quel delitto non ci sarebbe stato. I delitti raccontano il lato oscuro della nostra esistenza e di un'epoca e quindi diventano emblematici non solo e non tanto perché la stampa e i media si avventano. Il movimento è al contrario: la stampa e i media mettono in risalto delitti che colpiscono nel profondo", sottolinea.

Format originale, coprodotto da Rai Approfondimento e Verve Media Company, con capoprogetto Giovanni Filippetto, 'Cronache Criminali' propone undici casi di cronaca iconici che, dagli anni '60 ad oggi, hanno fatto epoca, segnando il destino delle vittime, ma anche la nostra società: dagli anni della Dolce Vita con l'uccisione di Christa Wanninger, passando per gli anni di piombo e la morte di Pier Paolo Pasolini agli anni '90 con il caso di Pietro Maso, fino ai giorni nostri con quello di Luca Traini. "Racconteremo anche il femminicidio" spiega De Cataldo e sono tutti casi di cui non si è occupato, ovviamente, come magistrato. (ANSA).