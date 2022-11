Nel 2023 il nuovo programma 'HairStyle: The Talent Show'

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Phon e spazzola pronti per HairStyle: The Talent Show, un nuovo programma nato da un'idea del noto hairstylist italiano Rossano Ferretti, che debutterà nel 2023.

Prodotto da Shine Iberia, società di Banijay Group, il programma vedrà i migliori professionisti dell'haircare sfidarsi per aggiudicarsi la vittoria e conquistare un rinnovo completo del proprio salone. Oltre che in Italia, HairStyle: The Talent Show sarà realizzato in America, Spagna, Messico e Brasile.

Mentore per i concorrenti dello show, lo stesso Ferretti, che ha costruito un impero di saloni, frequentati da star di Hollywood, top model e membri della Royal Family tra cui Reese Witherspoon, Dakota Johnson, Anna Wintour, Jennifer Lawrence, Kate e Pippa Middleton. Il "Maestro dei capelli" non sarà da solo nel giudicare il lavoro dei concorrenti di "HairStyle The Talent Show". Uno Stylist del Paese che ospita la competizione coprirà per tutta la stagione il ruolo di giurato e, in ogni puntata, deciderà con Rossano chi dovrà lasciare la competizione. Il talent vedrà inoltre la partecipazione di celebrità in veste di ospiti. (ANSA).