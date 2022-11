Bellocchio, nuovo governo? Finalmente Pd all'opposizione

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Molti dicono che questo governo durerà poco, altri che durerà molto, ma una cosa è certa: finalmente il partito democratico sarà all'opposizione. Non credo che questa nuova Italia uscita dal voto cambi le cose per il mio ESTERNO NOTTE, credo insomma che non inciderà molto sulla sua accoglienza". Così oggi Marco Bellocchio parla della serie tv in tre episodi ESTERNO NOTTE che andrà su Rai1 in prima serata il 14, il 15 e il 17 novembre dopo essere stata l'anno scorso a Cannes nella sezione Premiere.

Nella serie, il rapimento e assassinio di Aldo Moro che aveva già raccontato venti anni prima in BUONGIORNO NOTTE. Perché tornare ancora su questa tragedia? Il regista de I PUGNI IN TASCA risponde: "Non c'era certo la voglia di voler fare i conti con qualcosa o qualcuno per dire: voi siete i colpevoli! Insomma nulla di tribunalizio. Il sentimento e il motivo casomai sono altrove. Semplicemente questa tragedia ci fa ancora palpitare". C'è poca sofferenza nella figura di Moro molto presente invece nelle sue lettere? "Posso solo dire che la struttura di questa serie era che Moro si presentasse come un leader politico nella prima puntata e che poi, dopo la strage, ricomparisse solo nell'ultima - dice il regista -. Certo c'è stata una libertà di invenzione che a uno storico potrebbe non piacere, ma in Fabrizio Gifuni che interpreta Moro c'è a un certo punto tanta sofferenza e rabbia anche nel suo essere cristiano. Lui parla di odio e in quel momento si concentra tutto quello che si legge nel suo epistolario". (ANSA).