Valeria Solarino è Lucia Bosé, 'diva libera ma fragile'

Una diva "libera ma fragile, che ha fatto ogni scelta per passione e ha sempre spinto suo figlio verso l'autenticità": Valeria Solarino descrive così all'ANSA il personaggio di Lucia Bosé, che ha interpretato nella serie dedicata alla vita di Miguel Bosé, in onda in Italia dal 3 novembre su Paramount+. Dal titolo "Bosé", il biopic - prodotto da Paramount, in collaborazione con Shine Iberia (Banijay Iberia), Elefantec Global e Legacy Rock e diretto da Miguel Bardem e Fernando Trullols - svela con uno sguardo intimo le luci e le ombre, le debolezze e il carattere esplosivo e seducente di un artista sfuggente, molto amato e dalla vita incredibile, la cui personalità è stata senza dubbio influenzata dalla madre Lucia, star del cinema italiano, e dal padre, Luis Miguel Dominguin, celebre torero spagnolo, tradizionalista e fortemente conservatore. "Credo che più di ogni altra cosa Lucia Bosé abbia trasmesso a suo figlio la libertà: lei lo ha sempre sostenuto, spingendolo verso la passione e l'autenticità", racconta l'attrice che a novembre tornerà in teatro con l'intenso monologo "Gerico Innocenza Rosa" e prossimamente sarà al cinema nel nuovo film di Veltroni "Quando". La serie si sofferma molto anche sul rapporto spesso conflittuale tra madre e figlio. "Ho cercato di restituire ogni sfumatura di Lucia, proprio per dare vita a un personaggio a tutto tondo. Lucia era una diva, una attrice dall'aspetto così sicuro, a volte poteva sembrare che il suo atteggiamento fosse freddo, duro anche nei confronti del figlio al quale non riusciva a dire che gli voleva bene", racconta, "il conflitto viene dal senso costante della paura dell'abbandono, lei era felice se Miguel aveva successo ma al tempo stesso non voleva stare lontano da lui. Non sapendo gestire questa cosa entrava in crisi". Il biopic ripercorre i momenti cruciali della vita di Miguel Bosé (interpretato da José Pastor e Iván Sánchez) attraverso dei flashback.