Giuseppe Zeno, Tutto per mio figlio, uomo normale contro racket

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Tutto per mio figlio" è un film di impegno sociale "ispirato a una serie di fatti realmente accaduti: la figura principale rappresenta una serie di uomini e donne che si sono ribellati alla criminalità organizzata in varie parti del nostro paese o hanno avuto il coraggio di denunciare, a rischio della loro vita, dei loro affetti, e un invito a non arrendersi e un omaggio a tutti i magistrati che sono caduti per mano delle mafie". Giuseppe Zeno, reduce dal grandissimo successo della seconda stagione di Mina Settembre, è ancora in prima serata su Rai1 il 7 novembre con un film tv di impegno sociale "Tutto per mio figlio", scritto e diretto da Umberto Marino, nei panni del protagonista, Raffaele Acampora, un allevatore, un uomo che si è opposto alla camorra per il bene della propria famiglia e della propria comunità, pagando con la vita. Una coproduzione Rai Fiction - Compagnia Leone Cinematografica.

"Acampora - racconta l'attore - non è un magistrato, un giornalista o un poliziotto. Non è un personaggio importante, uno con un ruolo di contrasto delle organizzazioni criminali.

Raffaele Acampora è un uomo come tanti. Ha una moglie, Anna (Antonia Truppo), che ama, e quattro figli, di cui il più grande, Peppino, ha quattordici anni, e come molti ragazzi della sua età comincia a cercare la sua strada nel mondo. Ma non è facile farlo quando vivi in un territorio dove le organizzazioni criminali dettano legge e rischi di rimanerne affascinato.

Raffaele è un allevatore che 'fa' i mercati, mestiere che ha ereditato da suo padre. Purtroppo ogni settimana Raffaele e i suoi colleghi sono vittime del racket criminale, che impone loro il pizzo e vessazioni di ogni tipo". Fino a quando, un giorno, Raffaele decide di ribellarsi. "Fonda un sindacato e, con la sua forza d'animo contagiosa, convince i suoi colleghi a iscriversi". Collabora con la polizia e la magistratura, denuncia, fa nomi. "È consapevole del rischio che corre, ma vuole ad ogni costo che suo figlio, la sua famiglia, crescano in un mondo in cui i valori, la giustizia, l'amore siano la priorità. Io sono per fortuna cresciuto con questi valori grazie a mia madre e mio padre". Nel cast anche Tosca D'Aquino. (ANSA).