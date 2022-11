Lucca Comics chiude, 320.000 biglietti e 450 eventi diffusi

(ANSA) - LUCCA, 01 NOV - Chiude Lucca Comics dei record, con 319.926 biglietti venduti" e un'edizione che si è estesa anche al di fuori dei confini cittadini, approdando in 120 Campfire in tutta Italia che hanno organizzato oltre 450 eventi in 15 giorni, su RaiPlay con la sezione dedicata a Lucca Comics & Games, e che ha conquistato anche il web con il festival digital trasmesso su Twitch. Il festival tornerà dall'1 al 5 novembre 2023. "Quella appena conclusa è stata un'edizione di Lucca Comics & Games memorabile, che rimarrà nella storia perché i grandi numeri - quasi 320 mila biglietti venduti - ci sono e contano, ma - afferma il sindaco Mario Pardini - rappresentano solo il riflesso di ciò che è davvero importante: il sentimento diffuso e condiviso di tornare a stare insieme dopo un periodo storico molto difficile". Per gli organizzatori la rassegna sui fumetti si conferma come la più importante d'Occidente e si è dimostrata ancora una volta "scrigno di immaginazione e speranza che ha portato nella cittadina toscana appassionati di fumetti, animazione, videogiochi, giochi da tavolo, cinema, serie tv, illustrazione e fantasy, provenienti da ogni parte del mondo, confermando l'enorme attrattiva a livello nazionale e internazionale del festival".

"Un'edizione davvero speciale, unica, la visione che si è avverata - afferma Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games - non solo per le grandi anteprime, o per la presenza di tantissimi autori e artisti italiani e stranieri, o per le numerose novità editoriali, o ancora per la ricchissima offerta culturale, ma soprattutto per l'atmosfera magica che abbiamo respirato nelle piazze lucchesi. Il festival è stato lo specchio di un mondo fantastico, che però esiste davvero, è contemporaneo, ed è abitato dalle migliori community di fan che qualsiasi festival potrebbe sperare di avere". (ANSA).