Edoardo Camurri, venite a conoscere Il "Ramo d'oro

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Edoardo Camurri, scrittore, giornalista, autore e presentatore televisivo della Rai sbarca in tv con un nuovo programma "Alla scoperta del ramo d'oro" da lunedì 31 ottobre alle 15.25 su Rai 3 e alle 17.50 su Rai Storia. Come può la cultura fornire strumenti, concreti, per dare speranza e combattere l'ansia del presente e quello che pare essere un istinto di "distruzione"? Domande alle quali - Camurri nel nuovo programma prova a rispondere: un titolo che fa riferimento all'Eneide virgiliana, in cui è proprio quel ramo simbolico che permette a Enea la discesa nell'Ade per conoscere dal padre Anchise il destino che l'attende.

Con lo stesso spirito del "conoscere", Camurri - ogni giorno, dal lunedì al giovedì - incontra importanti esponenti della cultura italiana, all'insegna della multidisciplinarietà, in una sorta di grande enciclopedia del sapere. "In ogni puntata - dice Camurri - coltiveremo simbolicamente una pianta sempre diversa, per un'idea di cultura aperta e interdisciplinare che, nel farsi del suo percorso, proverà a creare un'immaginaria foresta di significati dalla quale provare a ricostruire pazientemente un ambiente nuovo e aperto. 'Alla scoperta del ramo d'oro' vorrebbe quindi essere quel giardino di cui Voltaire chiedeva di occuparci per rispondere alle barbarie". Protagonisti della prima settimana, da lunedì 31 ottobre, il professor Maurizio Bettini, antropologo, filologo e direttore del Centro di Antropologia e Mondo Antico dell'Università di Siena che si sofferma sugli insegnamenti delle civiltà antiche, mentre martedì Telmo Pievani - evoluzionista, docente di Filosofia delle scienze biologiche all'Università di Padova - racconta le diverse fasi dell'evoluzione che hanno portato alla nascita dell'homo sapiens.

Mercoledì è la volta della professoressa Ines Testoni, docente di Psicologia applicata all'Università degli Studi di Padova che approfondisce uno dei tabù della nostra epoca, la morte; e la prima settimana si chiude, giovedì, con la storica dell'arte Maria Grazia Messina, che analizza l'arte come espressione e, al tempo stesso, strumento di protesta (ANSA).