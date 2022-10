Insinna, la mia Eredità vi porta sorprese e compagnia

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Un programma da custodire e alimentare senza sedersi sugli allori per rispetto nei confronti di chi ci segue da casa. Ecco perchè ''abbiamo per questa 21/ma edizione preparato piccole sorprese, non stravolgiamo nulla".

Flavio Insinna, che dal 31 ottobre torna su Rai1 alle 18.50 al timone de "L'Eredita' - prodotto in collaborazione con Banijay Italia - è pronto a portare un sorriso nelle case degli italiani. Ci saranno due nuovi giochi: "Chi, come, cosa" e "La stoccata".

La ghigliottina è il momento cult? "Ci giochiamo - prosegue Insinna - non la partita dell'Eredità ma il lancio del Tg1. Io ritengo che i programmi in Rai sono un continuo passaggio di testimone da Uno mattina a scendere".

Le scrivono in tanti? "le frasi che mi colpiscono: Mi fai compagnia" o "Tu ceni a casa mia". E poi ci sono gli anziani, o le persone che vivono sole. Abbiamo una grande responsabilità.

Ma confesso che mi commuovo con i disegni che arrivano in redazione dei bambini li appendo in camerino''. Insinna è da sempre impegnatissimo nel sociale. Ieri venerdì 28 ottobreSi è svolta al Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella la cerimonia di celebrazione de "I Giorni della Ricerca", iniziativa promossa dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e sono stati consegnati una serie di riconoscimenti: Flavio Insinna è stato premiato per il suo lungo impegno presso il grande pubblico a sostegno della ricerca: «Il premio - dice -è soprattutto delle persone a casa, non mi piace usare la parola "pubblico", è la "famiglia" che ci segue, la famiglia dell'Eredità. Io faccio solo da volano. Questo premio è di tutte le persone che ogni volta che dico "sosteniamo la ricerca" donano".

Anche quest'anno 'L'Eredità' aderirà alla settimana di raccolta fondi dell'AIRC. Domenica 31 andrà in onda una puntata speciale del game show A partecipare al programma saranno sette "Testimoni della Ricerca", medici, volontari, ricercatori, studenti e chi è riuscito, grazie alle cure, a guarire". Insinna ha girato in Sicilia il film tv "La stoccata vincente": andrà in onda su Rai1, la vera storia del campione mondiale di scherma Paolo Pizzo, ha il ruolo del padre Piero. (ANSA).