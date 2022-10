Inside, dentro le inchieste con Le Iene

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - ''Raccontiamo storie italiane che sono piene di dubbi, il risultato delle nostre tante inchieste è che la giustizia italiana è piena di dubbi''. È per domenica 30 ottobre, su Italia 1, in una lunga serata che va dalle 20.30 alle 23.45, il primo appuntamento con il nuovo programma targato "Le Iene" dal titolo "Le Iene presentano: Inside". ''La prima sera partiamo alle 20.30 quando la tv è ancora generalista e non ci sono ancora fughe sul digitale - spiega Davide Parenti ideatore del programma all'ANSA - siamo in condizione di vita familiare. Certo far cambiare abitudini non è semplice ma spero nel giro di qualche settimana che riusciremo a tirare fuori la testa. Del resto i contenuti sono super, cose belle, ben fatte e curate. Si parte access prima e seconda, finisce alle 23.45 tre ore''. Il primo appuntamento dal titolo "Suicidio o omicidio: si riapre il caso David Rossi?'' è interamente dedicato al manager del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio, il 6 marzo del 2013, nel bel mezzo di una bufera mediatica, finanziaria e giudiziaria. Ma è il primo di sei appuntamenti ''in cui si alterneranno sei conduzioni diverse''.

''Una monografia per mettere in fila tutto quello che ha scoperto la commissione parlamentare su David Rossi. Io - spiega all'ANSA Antonino Monteleone a proposito della puntata d'apertura - ero poco fiducioso mi sono dovuto ricredere, ma invece hanno lavorato molto ed avuto risposte che noi non eravamo riusciti ad avere''. Punti oscuri venuti alla luce al centro della puntata: ''Non vogliamo dire che qualcuno lo abbia ucciso - spiega ancora Monteleone - ma forse anche che qualcuno poteva aiutarlo''. (ANSA).