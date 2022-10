Summer job, il primo reality italiano di Netflix

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il 16 dicembre debutta su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, il primo reality show italiano originale: Summer job, prodotto da Banijay Italia, con la conduzione l'attrice Matilde Gioli.

10 concorrenti tra i 18 e i 23 anni vengono scelti per trascorrere una vacanza da sogno in una villa paradisiaca in Messico, sulla riviera Maya. Feste e divertimento sembrano l'unica cosa a cui dovranno pensare. Quello che non sanno, però, è che, per continuare l'avventura e vivere la vacanza più incredibile della loro vita, dovranno fare qualcosa che non hanno mai fatto in vita loro: lavorare. Dopo le prime 24 ore in cui potranno godersi tutti i comfort messi a disposizione, scopriranno infatti che tutto ha un costo e che per vivere un'avventura esotica da sogno il prezzo da pagare sarà affrontare la loro prima esperienza lavorativa.

Per raccogliere il budget settimanale e continuare il divertimento, dovranno lavorare in alcune delle attività locali della riviera sotto la supervisione e il giudizio di boss molto esigenti. Divisi in gruppi da 2 o 3 persone ciascuno, si cimenteranno, ogni settimana, in diversi summer jobs (camerieri/e, assistenti al rifugio per animali, addetti/e alla manutenzione e al giardinaggio...). Coloro i quali non porteranno a termine il lavoro assegnatogli dal datore di lavoro o non lo faranno con impegno e dedizione, non riceveranno la busta paga a fine settimana e saranno a rischio eliminazione.

Tra nuove amicizie, lacrime, risate, amori e fraintendimenti, sfide ed eliminazioni, Matilde Gioli, li guiderà e li accompagnerà in questo percorso di improvvise, e per loro, del tutto nuove responsabilità. Romina Ronchi è capo progetto del reality show, in 8 episodi, diretto da Angelo Poli e scritto da Sonia Soldera, Giovanni Piccione, Marco Cappellini, Marco Matteo, Gabriella Nocera, Alessandro Tassone e Stefano Martinelli. (ANSA).