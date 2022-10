20 anni sisma San Giuliano, sede Rai Molise realizza un docufilm

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 OTT - Si intitola 'Core de mamma' il docufilm realizzato dalla sede Rai del Molise in occasione del ventennale della tragedia di San Giuliano di Puglia, il paese molisano dove il 31 ottobre del 2002, dopo una forte scossa di terremoto, crollò la scuola elementare e morirono 27 bambini e una maestra. Il docufilm, che ripercorre quanto accaduto 20 anni fa attraverso materiale d'archivio e servizi della Tgr Molise, sarà presentato giovedì 3 novembre nel corso di un evento promosso dalla sede regionale della Rai all'auditorium del palazzo ex Gil di Campobasso (ore 17.30). All'iniziativa 'San Giuliano di Puglia 2002 - 2022. Visioni, memoria, identità di ieri e di oggi' parteciperanno Carlo Callari, docente di Scienze delle costruzioni all'Università del Molise e esperto in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica, Veronica D'Ascenzo, alunna sopravvissuta al crollo della scuola Jovine, oggi insegnante, e il sindaco di San Giuliano di Puglia Giuseppe Ferrante. L'evento sarà introdotto dal direttore della sede Rai del Molise, Mauro Trapani, e moderato dal caporedattore della Tgr Molise, Antonio Lupo.

(ANSA).