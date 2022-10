L'idea Montessori in un docufilm di Maurizio Sciarra

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il ritratto di una grande donna del Novecento, ribelle e innovativa, Maria Montessori, realizzato mettendo al centro i bambini di tutto il mondo in un viaggio alla scoperta dell'attualità del suo Metodo educativo. Lo troviamo nel film-documentario "Aiutami a fare da solo.

L'Idea Montessori" scritto e diretto da Maurizio Sciarra, che andrà in onda il 28 ottobre alle 16.00 su Rai3. Una coproduzione Le Talee - Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Documentari, prodotto da Agnese Fontana e Rosario Di Girolamo, in cui spicca la figura commovente della maestra Maria Clotilde Pini, morta a 98 anni nel 2019, allieva diretta della Montessori.

"L'idea è stata di consegnare agli Archivi la maestra Pini e poi di risalire alla biografia di Maria Montessori attraverso il Metodo" dice all'ANSA Maurizio Sciarra. In un'ora il film ci mostra come oggi in tante parti del mondo si insegni con il Metodo Montessori, quanto è attuale e che trasformazioni ha subito. "I luoghi sono molto differenti: una scuola a Tirana, una scuola in Olanda, i campi profughi in Kenya e la scuola romana di San Lorenzo. Una diversità che dimostra come ci sia un filo conduttore, il pensiero di Maria Montessori che oggi si rivela attualissimo" spiega il regista. Nel film viene demolita anche la diffusione di alcuni stereotipi come quello che nelle scuole Montessori, chiamate la Casa dei Bambini, ognuno fa come gli pare. Resta il fatto che all'estero c'è una maggiore diffusione del Metodo.

"E' stata una scoperta non piacevole. La prima Casa dei Bambini è nata nel 1907 a San Lorenzo, a Roma, un quartiere di operai, povero. Partiva come sostegno a bambini disagiati. Il fascismo ha interrotto l'esperienza Montessori che però si è diffusa in tutto il mondo perché lei ha cominciato a viaggiare, a formare insegnanti. In Italia ha ripreso a funzionare nel dopoguerra e c'è stata una certa attenzione, anche da parte della politica perché una delle presidenti dell'Opera Montessori è stata la signora Moro. Le scuole in Italia sono diffuse ma non così come si potrebbe" fa notare Sciarra. La scuola di San Lorenzo, che vediamo nel film, fu riaperta proprio dalla maestra Pini come centro di formazione. (ANSA).