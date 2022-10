Il Commissario Montalbano in replica vince ascolti prime time

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Tre milioni 138 mila spettatori di media con share del 18,4%. A giudicare dai dati Auditel, il "regalo" preparato da Viale Mazzini per gli appassionati de "Il commissario Montalbano" è stato molto apprezzato. Dal 14 settembre al 26 ottobre sono andate in onda infatti in prima serata (sempre vinta da Rai1) sette puntate della storica serie tv tratta dalla penna di Andrea Camilleri e interpretata da Luca Zingaretti. Episodi che la casa di produzione Palomar di Carlo Degli Esposti ha fatto restaurare a Bologna dal 35 millimetri al 4K. Il più visto, guardando all'audience, è stato quello andato in onda il 19 ottobre dal titolo "Tocco d'artista": ben tre milioni 449 mila spettatori. Considerando lo share, la puntata più seguita è stata invece quella del 21 settembre, dal titolo "La Voce del Violino" con il 19,9 per cento. "Il commissario Montalbano", che in totale annovera 37 episodi, è stata la prima serie italiana venduta all'estero e negli anni trasmessa in oltre 60 Paesi tra Europa e resto del mondo. "Lo abbiamo venduto in 140 Paesi" ha precisato di recente Angelo Teodoli, ad di RaiCom. "Tra i clienti ci sono Bbc, France Tv, Nhk, Amc e in Spagna va in onda il sabato in prima serata". Un tuffo nel passato, dunque, e in altissima definizione, che è stato possibile collegandosi al canale 210 di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita. Ma era necessario disporre di un televisore 4K e di una Cam 4K certificata tivùsat (o di un decoder 4K). Sempre su Tivùsat, al canale 54, farà l'esordio domenica 30 ottobre un nuovo canale. Si tratta di Warner Tv, disponibile dalla stessa data anche al 37 del digitale terrestre. È il nuovo canale in chiaro del gruppo Warner Bros.

Discovery interamente dedicato a film e serie tv. (ANSA).