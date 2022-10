Fiorello riapre l'edicola su Instagram, 'dal 5 dicembre su Rai2'

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Dopo anni torniamo in diretta su Instagram: ci dobbiamo allenare perché a dicembre si comincia sulla Rai": nelle stories di Instagram Fiorello riapre la sua 'edicola' con gli amici del bar e lancia Viva Rai2, il nuovo morning show che andrà in onda dal lunedì al venerdì dal 5 dicembre su Rai2 (da già dal 7 novembre su RaiPlay) nella fascia tra le 7 e le 8.30.

Lo spunto come sempre è la lettura dei quotidiani: lo sport, "i napoletani sono contenti, gli juventini un po' meno", le prime mosse del nuovo esecutivo: "Siamo molto contenti di alcune scelte del governo, come il nuovo tetto al contante a 10 mila euro: abbiamo festeggiato tutti, finalmente siamo venuti qui al bar ognuno con mazzette da 10 mila euro, abbiamo tirato fuori tutti i nostri neri". Mostrando l'articolo del Corriere della Sera, ironizza anche sulla foto con la premier Meloni e Salvini: "Si sa, i giornali sono poco governativi, scelgono le foto più brutte dei loro diciamo così, tra virgolette, nemici".

E poi, "qualcuno mi scrive 'parla del Tg1', amici del Tg1", dopo la polemiche sollevata dalla redazione della testata della rete ammiraglia, che lamentava la perdita di spazi informativi nella mattina. Nel mirino, anche la notizia "che anche suore e preti guardano i siti hard: lo ha detto ieri il Papa - sottolinea mostrando il pezzo del Messaggero - ma non può essere così. Diciamo che preti e suore possono guardare ma per evangelizzare, secondo me guardano i siti amatoriali, cercano le persone per dire 'non fate queste cose'". Una stoccata anche alla Pfizer, "qualche miliardino con i vaccini lo avrà guadagnato".

"Questa è un'anteprima: dal 5 dicembre saremo sulla Rai. Per ora siamo in quattro, ma diventeremo tantissimi e ce ne andremo in via Asiago", conclude Fiorello. (ANSA).